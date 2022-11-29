В Тюмени мигрантка оспорила решение о депортации из-за фиктивного брака

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Тюменский суд поставил точку в деле Шахнозы Сатторовой, которую хотели депортировать из-за якобы фиктивного брака. Женщина ввязалась в судебные тяжбы с миграционной службой областной столицы в начале года, а началась все история в ноябре 2021 года, когда она подала заявления на получение гражданства РФ. Дело в том, что в 2018 году Шахноза вышла замуж за местного жителя, а в Тюмени она проживает уже девятый год.

Однако инспекторы усомнились в искренности чувств пары и отказали Шахнозе в выдаче паспорта. Причина, как выяснилось, в разнице в возрасте - 20 лет.

Затем в дело вмешались адвокаты Александр Букшин и Виктор Родионов. Они не раз доказывали, что на женщину оказывалось давление, благодаря угрозам ее заставили признаться в фиктивности брака. Увы, супруг Сатторовой подтвердить их слова не мог, поскольку скончался от рака незадолго до суда.

Но эта проблема оказалась не единственной. Чтобы пазл окончательно сложился, на заседание должен был явиться тот самый инспектор, занимавшийся этим случаем. Однако каждый раз он неожиданно оказывался в отпуске и рассмотрение дела приходилось откладывать.

Но на итоговом заседании он все же появился. Юристам хватило нескольких вопросов, чтобы вопрос о фиктивности брака, выстраиваемый несколько месяцев, распался на глазах. В результате Шахноза выиграла дело и теперь останется жить в областной столице.

По словам женщины, сейчас она планирует продолжить работать поваром в местном ресторане, растить двоих дочерей и приобрести собственное жилье, сообщает «АиФ-Тюмень».