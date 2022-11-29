Дорогой Дедушка Мороз, подари мне полмиллиона рублей: «Страна Девелопмент» исполняет самые смелые желания

Фото из архива ГК «Страна Девелопмент».

4 декабря – День заказов подарков Деду Мороза. Тем, кто еще не решил, чем хочет порадовать себя и близких, самое время определяться. Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» готов помочь с выбором. В преддверии Нового года девелопер дарит скидки на квартиры до 500 000 рублей.

3 причины купить квартиру до Нового года

- Льготная ипотека. Рынок недвижимости продолжает обсуждать возможную отмену программы льготной ипотеки на новостройки. Она может завершиться 31 декабря 2022 года. Поэтому, если вы уже приняли решение брать ипотеку, то, возможно, именно сейчас подходящий момент.

- Пока есть выбор. Новостройки в декабре традиционно пользуются спросом: кто-то хочет закрыть гештальт, кто-то – сделать шикарный подарок или порадовать себя любимого. Январь же напоминает торговый центр после распродажи – ассортимент уже не так широк.

- Предновогодняя акция. «Страна Девелопмент» предлагает скидку на пул квартир во всех жилых комплексах, которые застройщик строит в Тюмени. Нужно только подобрать подходящий вариант на сайте promo.strana.com.

Со скидкой можно купить варианты от студий до euro-3. Фото из архива ГК «Страна Девелопмент».

Со скидкой можно купить варианты от студий до euro-3. Фото из архива ГК «Страна Девелопмент».

Сейчас со скидкой каждый клиент может подобрать самый оптимальный вариант. В жилых комплексах «Домашний», «Сердце Сибири», «Звездный» и «Колумб» в продаже есть небольшие студии для инвестиций или для молодежи, одно- и двухкомнатные квартиры для молодых пар или, наоборот, пенсионеров, трех- и четырехкомнатные варианты для больших семей и тех, кто ценит простор. Но количество акционных квартир ограничено, поэтому с выбором не стоит затягивать.

До Нового года осталось 32 дня. На что потратить сэкономленные деньги перед Новым годом – решать только вам. По опросам клиентов «Страны Девелопмент»: 25% тюменцев планируют вложиться в ремонт, 20% – хотят купить новую мебель и технику, 15% – отправились бы в путешествие и купили подарки, 10% – задумываются об открытии своего бизнеса, столько же человек вложили бы в образование (свое и детей). Отложить, купить машину или дачу – решили остальные респонденты.

Подробнее об акции от ГК «Страны Девелопмент» можно узнать по ссылке: promo.strana.com.