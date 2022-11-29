Скриншот из видео

Жителей Тюменской области напугал странный светящийся объект в небе. Нечто, похожее на огненный шар, пронеслось над Тобольском и ближайшим к нему населенным пунктам. Заснять его удалось автовладельцу, проезжавшему мимо.

«Нло в районе Винокурова», - кратко написал водитель в местном паблике.

На видео, опубликованном тоболяком, действительно виден яркий шар, летящий по ночному небу.

Как выяснилось позже, никакой мистики в этом нет. Огненным объектом оказалась ступень ракеты «Союз-2», о которой жителей предупреждала администрация Тобольска.

- Район падения отделяющихся частей ракет - Тобольск, расположенный в Уватском районе Тюменской области. Территория падения объявлена временно опасной. Необходимо соблюдать меры безопасности в указанное время, - ранее сообщили в мэрии.

Отметим, что ракеты типа «Союз-2» запускают с космодрома Плесецк. Как правило, они выводят на орбиту военные спутники. На старте такая ракета имеет высоту 51 метр и массу свыше 300 тонн.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что ужасный гул перепугал тысячи тюменцев в два часа ночи. Жители наперебой предлагали в соцсетях разные версии.