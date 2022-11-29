В Тюменской области гимназисты разгромили туалет

В Тюменской гимназии ученики разгромили туалет. Скриншот с видео.

Администрация гимназии № 49 обратилась с жалобой в полицию из-за разгромленного туалета. Гимназисты разгромили санузел в корпусе № 2 гимназии № 49 на Заполярной улице. Представители организации обратились в департамент образования со словами: «Помогите остановить беспредел!».

Местные жители также были шокированы таким поведением детей, которым были предоставлены все условия для комфортной учёбы.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что видео сняли еще в первой половине ноября.

– Ученики гимназии № 49 нарушили требования правил внутреннего распорядка.15 ноября администрация заведения обратилась с заявлением в отдел полиции № 7 УВД России по Тюмени о привлечении виновных лиц к ответственности за причинение ущерба, – рассказали в администрации города.

Как пишет «Мегатюмень», со дня происшествия туалет на четвертом этаже гимназии закрыт. Сейчас учебное заведение заключило договор с подрядной организацией на проведение ремонтных работ. В начале декабря туалетную комнату отремонтируют.

В пресс-службе полиции сообщили о том, что обстоятельства происшествия устанавливают в эти минуты. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку и ищут подростков, которые повредили имущество.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в областном центре построят 4 новых детских сада.