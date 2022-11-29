В Тюмени резко подорожал сахар

В Тюмени подорожал сахар Фото: Андрей Новиков

Только за октябрь в Тюмени сильно подорожали хлеб, сахар и сливочное масло. Сахар стал дороже на 22,8%, сладости – на 20,6%.

В Росстате также сообщили, что подорожало сливочное масло (на 18,7%), хлеб (на 17,8%), макаронные изделия и рыба (на 13,2%), а также сыр (на 13%) и молоко (на 10%). Не обошло повышение цен и алкоголь. Его стоимость выросла на 13,7%. Овощи, наоборот, подешевели – на 10,6%.

На 15,6% подорожали моющие и чистящие средства, ткани – на 15%, электротовары (на 14%), лекарства и табак – (на 8%). Услуги зарубежного туризма тоже влетят в копеечку – они повысились сразу на 46%. Ветеринарные услуги не отстают (плюс 31%), как и услуги банков (+26,1%), страхования (+18,9%) и дошкольного воспитания (+14,8%).

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, какие продукты питания подрожали в Тюменской области весной этого года