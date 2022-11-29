Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика29 ноября 2022 5:20

Тюменцы купили внедорожник для мобилизованных бойцов

Для покупки машины районный дом культуры провел 9 концертов
Иван Литвинов
Тюменцы направили автомобиль в зону СВО

Тюменцы направили автомобиль в зону СВО

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области приобрели внедорожник для мобилизованных в зону СВО бойцов. Сделали это жители Абатского района. Они инициировали акцию «Автомобиль фронту!».

К сбору подключились местные предприятия и неравнодушные жители. Районный Дом культуры провел 9 благотворительных концертов.

За короткое время удалось собрать более 800 000 рублей. На них жители района приобрели «УАЗ-Патриот». Установили на него силовой бампер, бронировали топливную систему, закупили дополнительные расходные материалы.

В машину также погрузили посылки для мобилизованных с термобельем, шапками, балаклавами, термосапогами и рациями. Инициативная группа передала автомобиль воинской части в Тюмени, там же состоялась встреча с земляками-военнослужащими.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как военный комиссар области ответил на вопросы о частичной мобилизации.