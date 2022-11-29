В Тюмени появится круглосуточная ледовая площадка

В Тюмени заливают катки Фото: Андрей Новиков

В тюменском районе Матмасы вскоре откроют круглосуточную ледовую площадку. Она появится в районе улиц Кубасова, Тимофея Чаркова и Тальниковой. Ранее тут была парковка. Шум в этом месте создавали любители автодрифта.

Жители поселка Матмасы обратились в управу Ленинского административного округа с предложением залить каток. Управа ЛАО поддержала жителей, а компания «Улей Девелопмент» создала ледовую гладь и установила освещение.

Сейчас лед уже залит, идет подготовка к установке освещения. По мере необходимости здесь будут проводить подливку.

Управа ЛАО установит хоккейные ворота и скамейки. В течение зимы площадку будут очищать работники районной администрации. Торжественное открытие катка состоится на следующей неделе.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что катки очень популярны в Тюмени.