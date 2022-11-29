В Тюмени 29 ноября 2022 года будет аномально холодная погода

В Тюмени сегодня аномально холодно Фото: Андрей Новиков

В Тюмени сегодня, 29 ноября, ожидается аномально холодная погода. Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, ветер юго-восточный 2-7 м/с, температура ночью -21,-26, при прояснении до -31, днем -16,-21.

В эти дни в Тюменской области и в Тюмени ожидается аномально холодная погода. Средняя суточная температура воздуха на 10 и более градусов ниже климатической нормы.

В Тюмени аномально холодно Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 29 ноября (16 ноября по старому стилю) Матвеев день.

Левий Матвей (Матфей) один из двенадцати апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа, персонаж Нового Завета. Считается автором первого канонического Евангелия — Евангелия от Матфея.

В старину говорили: «На Матвея зима потеет: в белой шубе (снег) явилась, на ноябрь понадеялась».