На улице Тульской в Тюмени горела квартира

В Тюмени горела квартира Фото: Андрей Новиков

В ночь на 28 ноября в Тюмени на улице Тульской, 6а загорелась двухкомнатная квартира на третьем этаже.

На пожар выехали 17 спасателей и пять единиц техники. Всего в ликвидации пожара приняли участие три звена газодымозащитной службы.

В региональном управлении МЧС сообщили, что общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание проводки.

В областную клиническую больницу № 2 с отравлением продуктами горения поступил житель многоквартирного дома. По информации регионального департамента здравоохранения, состояние пациента средней степени тяжести.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в Заречном микрорайоне сгорели два автомобиля.