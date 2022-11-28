Ледовые площадки и хоккейные корты в Тюмени 2022-2023: где покататься на коньках и поиграть в хоккей

В Тюмени зальют сотни катков
Фото: Андрей Новиков
В администрации Тюмени рассказали о том, где этой зимой будут расположены хоккейные корты и ледовые площадки. Всего их будет 118.
Адреса хоккейных кортов и ледовых площадок в файле по ссылке.
Прокат инвентаря организован на площадках:
ул. Судоремонтная, 2Б;
ул. Аккумуляторная, 15;
ул. Вербная, 1а;
набережная р.Тура (возле р. Тюменка);
набережная р.Тура (р-н Масловского взвоза);
пруд "Лесной";
ул. Федюнинского, 55;
лесопарк "Затюменский";
ул. Федюнинского, 5;
сквер "Комсомольский";
ул. Кедровая, 125б.
В остальных муниципальных образованиях Тюменской области также проходит подготовка ледовых площадок.