Ледовые площадки и хоккейные корты в Тюмени 2022-2023: где покататься на коньках и поиграть в хоккей

В Тюмени зальют сотни катков Фото: Андрей Новиков

В администрации Тюмени рассказали о том, где этой зимой будут расположены хоккейные корты и ледовые площадки. Всего их будет 118.

Адреса хоккейных кортов и ледовых площадок в файле по ссылке.

Прокат инвентаря организован на площадках:

ул. Судоремонтная, 2Б;

ул. Аккумуляторная, 15;

ул. Вербная, 1а;

набережная р.Тура (возле р. Тюменка);

набережная р.Тура (р-н Масловского взвоза);

пруд "Лесной";

ул. Федюнинского, 55;

лесопарк "Затюменский";

ул. Федюнинского, 5;

сквер "Комсомольский";

ул. Кедровая, 125б.

В остальных муниципальных образованиях Тюменской области также проходит подготовка ледовых площадок.