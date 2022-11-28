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НовостиОбщество28 ноября 2022 10:45

Ледовые площадки и хоккейные корты в Тюмени 2022-2023: где покататься на коньках и поиграть в хоккей

Ледовые площадки и хоккейные корты в Тюмени 2022-2023: где покататься на коньках и поиграть в хоккей
Иван Литвинов
В Тюмени зальют сотни катков

В Тюмени зальют сотни катков

Фото: Андрей Новиков

В администрации Тюмени рассказали о том, где этой зимой будут расположены хоккейные корты и ледовые площадки. Всего их будет 118.

Адреса хоккейных кортов и ледовых площадок в файле по ссылке.

Прокат инвентаря организован на площадках:

ул. Судоремонтная, 2Б;

ул. Аккумуляторная, 15;

ул. Вербная, 1а;

набережная р.Тура (возле р. Тюменка);

набережная р.Тура (р-н Масловского взвоза);

пруд "Лесной";

ул. Федюнинского, 55;

лесопарк "Затюменский";

ул. Федюнинского, 5;

сквер "Комсомольский";

ул. Кедровая, 125б.

В остальных муниципальных образованиях Тюменской области также проходит подготовка ледовых площадок.