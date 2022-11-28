Тюменка обвинила знакомого в краже денег, которые одолжила

Тюменка обвинила знакомого в краже денег Фото: Предоставлено "КП"

Жительницу Тюмени осудили за ложь о том, что у нее украли деньги. Всё началось с того, что пьяную даму доставили в отдел полиции после драки с приятелем.

Полицейским мадемуазель сообщила, что мужчина украл у неё деньги. Однако впоследствии выяснилось, что деньги она заняла знакомому добровольно, а соврала для того, чтобы приятель быстрее вернул долг.

За эту ложь тюменку приговорили к 120 часам общественных работ.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что половина долгов перед работниками в Тюмени приходится на 7 компаний.