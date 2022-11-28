В Тюменской области рецидивист угнал такси

Тюменец угнал такси Фото: Андрей Новиков

Житель Ялуторовска гостил у знакомого, а затем пошёл гулять по городу. На одной из городских улиц он увидел такси, из которого вышел водитель. Водитель такси оставил ключи в замке зажигания, этим воспользовался злоумышленник.

Он сел в машину, угнал её, но, не справившись с управлением, съехал в кювет. Бросив машину, мужчина отправился дальше, прихватив из салона сотовый телефон владельца авто. Продать телефон он не успел: его задержали полицейские.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон» и части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Санкции инкриминируемых статей подразумевают лишение свободы на срок до пяти лет и лишение свободы сроком до двух лет соответственно.

Теперь угонщик находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как тюменец угнал «Тойоту» и попал на ней в ДТП.