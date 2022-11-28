В Тюменской области больше 1 200 женщин воспользовались процедурой ЭКО Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области в 2023 году планируют провести 1 446 процедур ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В этому году проведено 1 249 таких процедур. По данным специалистов, средний возраст женщин, которые воспользовались экстракорпоральным оплодотворением составляет 35 лет.

Бесплатное ЭКО в Тюменской области проводит медицинский центр "Малыш"; клинический госпиталь "Мать и дитя"; международный центр репродуктивной медицины "Меркурий".

Чтобы воспользоваться услугой, нужно обратиться в женскую консультацию по месту проживания и акушер-гинеколог назначит обследование, а затем поможет определить дальнейший план действий.