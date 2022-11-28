В Тюмени 28 ноября похолодает до -30 градусов

В Тюмени неделя начнется с холодов Фото: Андрей Новиков

Рабочая неделя начнется в Тюмени с аномальных морозов. Ожидается холодная погода, переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, 2 – 7 м/с, температура ночью -25...-30 градусов, при натекании облачности -20...-25, днем будет -17...-22 градуса.

По данным Тюменского филиала Обь-Иртышского УГМС, на юге Тюменской области и в Тюмени в период с 28 по 30 ноября 2022 года местами сохранится облачная, ясная погода. Средняя суточная температура воздуха на 10 и более градусов ниже климатической нормы.

В Тюмени аномально холодно. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 28 ноября – Гурьев день. Гурий и его товарищи Самон и Авив считались хранителями семейного очага. В этот день мужчинам нельзя было повышать голос, ругаться с женщиной. Сильная ссора может, согласно приметам, лишить пару совместных детей.

Также, по народным приметам, в этот день нельзя было есть продукты животного происхождения.