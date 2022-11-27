За десять месяцев 2022 года жители Тюменской области оформили около 82 тысяч ипотечных кредитов Фото: Юлия Кучеренко

За десять месяцев 2022 года жители Тюменской области получили около 82 тысячи ипотек. Такую информацию приводит Мегатюмень, со ссылкой на Управление Росреестра по Тюменской области.

- По итогам десяти месяцев 2022 года зарегистрировано 82 177 ипотечных сделок, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года. От общего числа зарегистрированных ипотек 7,9 тысяч приходится на «льготную» ипотеку - говорится в информации Росреестра.

Для удобства и экономии времени тюменцев все услуги ведомства переведены в электронный формат. Подать заявления об учете и регистрации прав, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости, а также другие запросы и заявления можно на официальном сайте Росреестра, портале госуслуг и через сервис Федеральной кадастровой палаты.

- Управление уделяет особое внимание повышению доли электронных услуг и переводу рынка ипотеки в электронный формат. На сегодняшний день доля заявлений о государственной регистрации ипотеки, поданных в электронном виде, срок регистрации по которым не превышает 24 часа, составляет 89,2% - рассказал заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Вячеслав Санников.