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НовостиОбщество27 ноября 2022 15:18

За десять месяцев 2022 года жители Тюменской области оформили около 82 тысяч ипотечных кредитов

От общего числа зарегистрированных ипотек 7,9 тысяч приходится на «льготную» ипотеку
Виктория Терина
За десять месяцев 2022 года жители Тюменской области оформили около 82 тысяч ипотечных кредитов

За десять месяцев 2022 года жители Тюменской области оформили около 82 тысяч ипотечных кредитов

Фото: Юлия Кучеренко

За десять месяцев 2022 года жители Тюменской области получили около 82 тысячи ипотек. Такую информацию приводит Мегатюмень, со ссылкой на Управление Росреестра по Тюменской области.

- По итогам десяти месяцев 2022 года зарегистрировано 82 177 ипотечных сделок, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года. От общего числа зарегистрированных ипотек 7,9 тысяч приходится на «льготную» ипотеку - говорится в информации Росреестра.

Для удобства и экономии времени тюменцев все услуги ведомства переведены в электронный формат. Подать заявления об учете и регистрации прав, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости, а также другие запросы и заявления можно на официальном сайте Росреестра, портале госуслуг и через сервис Федеральной кадастровой палаты.

- Управление уделяет особое внимание повышению доли электронных услуг и переводу рынка ипотеки в электронный формат. На сегодняшний день доля заявлений о государственной регистрации ипотеки, поданных в электронном виде, срок регистрации по которым не превышает 24 часа, составляет 89,2% - рассказал заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Вячеслав Санников.