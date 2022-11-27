В Тюмени больше 440 жителей смогут переехать из ветхого и аварийного жилья Фото: Юлия Кучеренко

В 2023 году больше 440 жителей Тюмени переедут из ветхого и аварийного жилья, об этом сообщает «Вслух.ру».

Более 160 молодых семей получат социальные выплаты. Всего начиная с 2012 года по конец 2023 года расселят 13 тысяч человек. В бюджете Тюмени на это запланировано 700 миллионов рублей, часть средств будет выделена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Проживающие по соцнайму получат ключи от квартир в новостройках, а собственники получат выплаты. На улучшение жилищных условий тюменцев в бюджете предусмотрено 1 миллиард 243 миллиона рублей (3%) всего объема. Кроме того, 163 молодые семьи получат социальные выплаты на приобретение и строительство жилья, а также социальные выплаты на проведение ремонта дома предоставят 110 ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма.

В областном бюджете также запланированы средства на обеспечение жильем молодых семей, на приобретение жилья для детей-сирот, отдельных категорий граждан, на предоставление субсидий и займов на строительство и приобретение жилья работникам организаций бюджетной сферы, молодым семьям.