Тюменский диетолог рассказала, что нельзя есть при проблемах с суставами Фото: Юлия Кучеренко

Тюменский диетолог рассказала, какие продукты вредят суставам, сообщает Тюменская область сегодня.

Врач-эндокринолог, диетолог Елена Дороднева отметила, что пациентам, которые страдают подагрой, остеопорозом, артрозом, артритом, ожирением стоит внимательнее отнестись к продуктам, которые могут усугубить ситуацию.

Так, причиной развития подагры может стать длительное и чрезмерное употребление большого количества красного мяса, жирных бульонов (мясных, рыбных и грибных), шоколада, крепкого чая кофе, какао. Фосфаты, которые содержатся в консервированных изделиях: это крабовые палочки, колбасы, копчености, маринады, вяленая рыба, сгущенка не благоприятно действуют на суставы. Они калорийные, жирные и могут влиять на набор массы тела, что так же вредит суставам. Фосфатов много и в газированных напитках – это важно иметь в виду.

По мнению врача, углеводы мешают выработке коллагена. В большом количестве глюкоза отрицательно на него влияет – возникает гликация, что ускоряет процесс естественного старения и уменьшает подвижность суставов. Поэтому не стоит много есть конфеты, кондитерские изделия, сладкие молочных продукты.

Еще диетолог советует очень ограниченно употреблять блюда с помидорами и баклажанами, поскольку пасленовые также попали в список опасных продуктов при патологии суставов. И конечно негативно на состояние всего организма влияет алкоголь.