Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 27 ноября 2022 года увеличилось на 105 человек Фото: Татьяна Коркина

По информации Оперативного штаба Тюменской области на 27 ноября 2022 года выявлено 105 случаев заболевания, с начала пандемии зафиксировано 250 658. За сутки 59 человек выздоровели, за весь период выписали по выздоровлению - 245 165. Из общего числа заболевших заболели 13 детей. Под медицинским наблюдением остаются 1 043 человека. За сутки проведено 1 563 лабораторных исследования, всего - 4 553 625.

На сегодня в России зафиксировано 21 574 764 случая заражения коронавирусом, погибло 391 840 человек. От вируса вылечили 20 982 028 человек.