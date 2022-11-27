Тюменцам обещают аномально холодную погоду Фото: Юлия Кучеренко

Аномально холодную погоду обещают синоптики тюменцам в ближайшие пару дней, а именно: в период с 28 по 30 ноября 2022 года.

– На юге Тюменской области с 28 по 30 ноября 2022 года местами сохранится аномально холодная погода. Опасное погодное явление: средняя суточная температура воздуха на 10 и более градусов ниже климатической нормы, – сообщает телеграм-канал «Оповещение 72».

Напомним, мы писали ранее о том, что в Тюмени 27 ноября 2022 года похолодает до -35 градусов. Кстати, тюменцам рассказали, куда обращаться, если в квартире холодно.