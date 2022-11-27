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НовостиОбщество27 ноября 2022 12:13

Тюменцам обещают аномально холодную погоду

С 28 по 30 ноября 2022 года среднесуточная температура воздуха на 10 и более градусов будет ниже климатической нормы
Виктория Терина
Тюменцам обещают аномально холодную погоду

Тюменцам обещают аномально холодную погоду

Фото: Юлия Кучеренко

Аномально холодную погоду обещают синоптики тюменцам в ближайшие пару дней, а именно: в период с 28 по 30 ноября 2022 года.

– На юге Тюменской области с 28 по 30 ноября 2022 года местами сохранится аномально холодная погода. Опасное погодное явление: средняя суточная температура воздуха на 10 и более градусов ниже климатической нормы, – сообщает телеграм-канал «Оповещение 72».

Напомним, мы писали ранее о том, что в Тюмени 27 ноября 2022 года похолодает до -35 градусов. Кстати, тюменцам рассказали, куда обращаться, если в квартире холодно.