Продукция тюменских аграриев доставляется в 20 стран мира

Фото: Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

Товаропроизводителями Тюменской области в течении этого года продукция АПК поставляется в 20 стран мира. В текущем году новыми направлениями экспорта стал Израиль, куда отправляли глютен (клейковина) и Ирак, который получит зерно.

Пока аграрии подводятся окончательные итоги уборочной кампании, но уже можно говорить о том, что она в области прошла успешно. Зерновых и зернобобовых собрано чуть больше 1 миллиона 893 тысяч тонн. Напомним, рекорд был поставлен в 2011 году, тогда собрали 1 миллион 919,5 тысяч тонн зерна при урожайности 26,8 центнеров с гектара. Урожайность в 2022 году составила 26,6 центнеров с гектара, что выше уровня прошлого года на 63%.

Среднее потребление зерна в Тюменской области составляет более 1 миллиона 200 тысяч тонн. В регионе были построены и запущены в работу крупные предприятия: завод по глубокой переработке зерна «АминоСиб», «Свинокомплекс Тюменский», «Абсолют Агро», «Руском» и другие, которые стимулируют внутриобластное потребление зерна. Строительство объектов АПК, использующих в своих процессах зерно, продолжается. Это делает производство зерна менее зависимым от внешних рынков его потребления и сокращается объем реализации за пределы области.