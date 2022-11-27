Одаренные школьники Тюмени продолжат получать по 1 тысяче рублей от главы города Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени талантливые дети в 2023 году продолжат получать стипендии главы города по 1 тысяче рублей. В бюджете на это запланировано 2,4 миллиона рублей.

Будет отмечено 200 ребят, в том числе 140 - за успехи в образовании, 30 - в спорте, 30 - по линии дополнительного образования, передает «Вслух.ру».

В 2023 году продолжится олимпиадная подготовка учеников на базе гимназий №16 и №21, школы №88. Запланировано обучение 375 человек по 12 предметам.

Кроме того, в 2023 году ожидается прирост школьников на 6,5%: если в 2022 году училось 127 тысяч 852 ученика, то в 2023-м - 136 тысяч 214. В следующем году 57% бюджета Тюмени направят на развитие человеческого капитала - это 21 миллиард 731 миллион рублей.