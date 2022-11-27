Тюменцам рассказали, куда обращаться, если в квартире холодно Фото: Татьяна Коркина

Тюменцам рассказали, куда обращаться, если в квартире холодно.

По данным Роспотребнадзора, температура воздуха в жилых помещениях не должна быть ниже +18...+20 градусов. Если же комнатный термометр показывает цифры ниже этих значений, жильцы имеют право обратиться с претензией в ответственную организацию. В первую очередь, в управляющую компанию или ТСЖ, специалисты должны составить акт о качестве оказываемых коммунальных услуг.

Если возникнут разногласия, проверку проведут повторно, но уже с участием представителя жилищной инспекции. Можно пригласить независимого эксперта.

Как передает «Тюменская область сегодня», возможно обратится в государственную жилищную инспекцию по мету жительства – обращение можно составить на сайте ведомства. Крайней мерой может стать - суд, который поможет возместить убытки. Например, из-за плохого качества отопления вам пришлось обогревать комнату дополнительными приборами, что привело к дополнительным тратам на электроэнергию.