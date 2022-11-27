В Тюмени поссорились пьяные родственницы: одна из сестер разбила об голову другой стакан Фото: Татьяна Коркина

В полицию Тюмени поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним обратилась 37-летняя женщина с травмой головы. Как выяснили правоохранители, по голове женщине «прилетело» от двоюродной сестры.

Участковый задержал 27-летнюю тюменку, которая в день происшествия находилась в гостях у сестры и вместе с ней выпивала. В разгар застолья женщины начали ссорится на почве старых обид и злоумышленница схватила стеклянный стакан и разбила его об голову сестры, причинив лёгкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Теперь девушке грозит до двух лет тюрьмы. На данный момент ей избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.