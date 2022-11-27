В Тюменской области медики извлекли из кишечника ребенка фитобезоар Фото: Татьяна Коркина

В Ишиме Тюменской области из кишечника девочки извлекли 12-сантиметровое инородное тело - фитобезоар. Это специфическое инородное тело, образующееся из неперевариваемых растительных остатков.

Как пояснили медики, в этом случае комок сформировался в толстой кишке. Такое бывает при употреблении в пищу кожицы, косточек, кожуры ягод и фруктов (хурмы, черешни, винограда, инжира и др.). Растительные вещества постепенно обрастают слизью, жиром и минерализуются.

У ребенка заболел живот и скорая помощь доставили девочку в больницу. Для удаления провели диагностическую эндоскопию. Хирург-эндоскопист Фарход Гиясов частично раздробил щипцами инородное тело, а оставшаяся часть вышла естественным путем. Для дальнейшего лечения и наблюдения ребенка перевели в хирургическое отделение. Перистальтика кишечника не нарушилась. Девочку выписали и сейчас ее здоровью ничего не угрожает.