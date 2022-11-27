В Тюмени 27 ноября 2022 года похолодает до -35 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 27 ноября 2022 года, в Тюменской области ожидается аномально холодная погода и переменная облачность. Существенных осадков не будет, местами изморозь, ветер южный, юго-восточный 1-6 м/с, температура воздуха -25…-30 градусов, местами до -35 градусов. Днём столбик термометра поднимется до -17…-22 градусов, но местами сохранится мороз до -27 градусов.

Отметим, что по данным синоптиков на юге Тюменской области и в Тюмени с 23 по 27 ноября 2022 года местами ожидается, аномально холодная погода. Средняя суточная температура воздуха на 10 и более градусов будет ниже климатической нормы.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.