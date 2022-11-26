Александр Моор поздравил многодетных и успешных матерей Тюмени с наступающим праздником

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В преддверии Дня Матери губернатор Александр Моор поздравил участниц собрания регионального общественного движения многодетных и успешных мам «Юнона». Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

- В 2006 году в регионе учреждена медаль «Материнская слава» - символ общественного признания и высокого уважения к женщине-матери, родившей и достойно воспитавшей 5 и более детей. Этой награды уже удостоены 408 жительниц нашей области, - сказал глава региона.

Сейчас в Тюменской области свыше 100 тысяч детей воспитываются в многодетных семьях, а движение «Юнона» объединяет 530 матерей.

- Один из основных наших проектов - общественные уроки в старших классах, посвященные популяризации материнства. Еще один проект помогает многодетным мамам самореализоваться, - отметила председатель «Юноны» Ольга Кийко.