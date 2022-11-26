В Областной больнице №14 села Казанское появился флюорографический цифровой аппарат Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Флюорографичекий цифровой аппарат «ПроСкан – 7000» поступил в областную больницу №14 им. В.Н. Шанаурина в селе Казанское. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, оборудование купили в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Это одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение».

По словам врача-рентгенолога Алексея Барабанщикова, в среднем в год в больнице проводят около 10 тысяч флюоорографических исследований. Появление нового аппарата позволит увеличить пропускную способность флюорографического кабинета до 60 снимков в час, тогда как предыдущий аппарат имел пропускную способность 20 снимков в час.

- Новое оборудование позволит принимать в три раза больше пациентов. Радует, что в районные больницы приобретается качественное современное оборудование, позволяющее выявлять различные патологии на ранней стадии, - отметил Алексей Барабанщиков.

Главная цель модернизации первичного звена здравоохранения - повысить доступность и качества медицинской помощи жителям Тюменской области.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в 2020 году в Областную больницу №14 поступил передвижной медицинский лечебно-диагностический центр, купленный в рамках нацппроекта «Здравоохранение» за 18,8 млн рублей. Его главное преимущество – независимость от условий конкретного населенного пункта. Прямо в машине можно вести осмотр детей и взрослых и проводить медицинские манипуляции.

По словам главврача ОБ № 14 Рустама Абзалова, для медучреждения с сетью филиалов, амбулаторий, участковых больниц и отдаленностью населенных пунктов покупка передвижного центра – большое подспорье.