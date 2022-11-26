Для тюменских таксистов запустили образовательный курс Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

В Тюменской области стартовал бесплатный образовательный курс для водителей такси. Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, проект реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Образовательный курс позволит самозанятым таксистам бесплатно повысить квалификацию и улучшить качество сервиса. Они будут общаться в формате онлайн и офлайн с представителями компаний «Яндекс», «Максим» и экспертами Общественного Совета по развитию такси. Специалисты расскажут водителям о том, как должен выглядеть таксист, насколько чистым должен быть салон автомобиля и как вести себя с агрессивными пассажирами.

Помимо этого, с таксистами обсудят такие темы:

- стандартны работы в сфере пассажирских перевозок;

- работа с клиентами в сложных ситуациях;

- развлекательная программа для туристов;

- достопримечательности и памятные места Тюмени.

По словам руководителя Центра поддержки предпринимательства Дмитрия Утьева, главная цель курса – повысить уровень клиентоориентированности у тюменских таксистов.

- Особое внимание уделяется знакомству участников проекта с туристическим потенциалом региона, с целью дальнейшей трансляции клиентам, - рассказал он.

По окончании образовательной части участники отработают полученные знания на практике и поборются за получение призов. Познакомиться с программой курса и зарегистрироваться на участие можно здесь. Организатором проекта выступил центр «Мой бизнес».