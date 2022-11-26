Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 ноября 2022 года увеличилось на 108 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным местного оперштаба, за минувшие сутки зафиксировано 108 случаев заболевания, 8 из которых приходятся на детей. Всего с начала пандемии заразились 250 553 человека.

На данный момент ни один пациент не находится на ИВЛ, 972 тюменца остаются под медицинским наблюдением.

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 64 человека, за весь период – 254 106.

Вакцинированы против коронавируса 1 398 507 жителей, полный курс прошли 1 171 126 тюменцев.

В России выявлено 6 088 человек с COVID-19, госпитализирован - 1 321. Всего в стране зарегистрировано 21 568 846 случаев. Излечились от коронавируса 5 088 человек, скончались - 53.