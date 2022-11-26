Резидент Тюменского технопарка создает зеленые «ковры» на крышах зданий Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Инновационные технологии кровельного и террасного озеленения развивает тюменское предприятие «ИнтелРуф». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, один из 67 резидентов бизнес-инкубатора Технопарка получил признание независимых экспертов, когда победил во всероссийском конкурсе российских разработок Форума INNOWEEK.

Предприятие создают на крышах зданий зеленые «ковры» из седумных матов, которые формируются из специально отобранных сортов растений. За ними нужно ухаживать только два раза в год, почти не нужно поливать и обрезать, что позволяет увеличить жизненный цикл посадки на 10 лет.

По словам руководителя компании Станислава Реутова, реализация проекта началась в 2019 году, когда предприятие стало резидентом «Западно-Сибирского инновационного центра».

- Через год мы получили поддержку Фонда Содействия инновациям Российской Федерации в области энергосберегающих технологий и успешно продолжили реализацию проекта, - отметил он.

Специалисты выращивают растительный слой, который полностью акклиматизирован к самым суровым зимним условиям зимовки на крыше. Сорта подбирают в цветовой гамме, что несет вклад в поддержание городской экологии и придает эстетический внешний вид пространства.

За три года, благодаря государственной поддержке и нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» проект вырост от идеи до производства. Предприятие уже вышло на соседние регионы: специалисты озеленяют гостиницы и другие крыши зданий в Омской и Свердловской областях.