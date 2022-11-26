Более тысячи мам Тюменской области получили допобразование или новую профессию в 2022 году

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 1 100 мам Тюменской области получили допобразование или востребованную профессию в 2022 году. Из них 500 находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а оставшиеся 600 не были трудоустроены и имеют детей до 7 лет. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Служба занятости помогает женщинам быть востребованными и конкурентоспособными на рынке труда.

В 2022 для прохождения обучения в рамках государственного социального заказа женщинам выдано 50 сертификатов.

За консультациями можно обратиться по телефону горячей линии: +7 (3452) 27-36-05. Контакты отделений центра занятости - на Интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.