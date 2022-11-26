Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени построят второй ЖК с использованием средств инфраструктурных облигаций. Размер займа составит 811 млн рублей. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Проект предполагает создание сетей водо-, газо-, теплоснабжения для двух очередей нового ЖК, который появится в створе улиц Московский тракт и Окружная дорога. Он будет состоять из четырех домов на 1 127 квартир.

- На примере Тюменской области мы видим, что регионы, уже оценившие преимущества нашего инструмента, готовы активнее подключаться к его масштабированию, - сказал директор подразделения инфраструктурные облигации ДОМ.РФ Александр Аксаков.

Напоминаем, что первый проект строительства инженерных сетей с применением инфраструктурных облигаций реализуют в районе Плеханово.

- Регион поддерживает строителей, обеспечивая гарантию возврата средств. Первый дом в ЖК «Домашний» микрорайона Плеханово будет сдан уже в этом году, - озвучил заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области, начальник управления жилищной политики Валерий Киселев.