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Директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына проанализировала ежегодное послание губернатора Тюменской области Александра Моора о положении дел в регионе и высказала свое мнение относительно будущего тюменской земли.

Сначала она прокомментировала бюджетом области на 2023 год, который, кстати, депутаты облдумы приняли в первом чтении.

Перед региональным управлением стоят непростые вызовы: необходимо сохранить финансирование социальных сфер, поддержать экономику и остаться на плаву. Тенденция выражается и в дефицитных показателях региональных бюджетов, однако это не является неожиданностью. К этому был готов федеральный Минфин - ожидая сокращения региональных доходов в 2023 году, но на 2025-й эксперты смотрят с осторожным оптимизмом.

В целом стратегия федерального центра по региональным бюджетам прозрачна: рост расходов ожидаем. Так правительство сможет распределять финансирование между регионами без инициирования поправок в главный финансовый документ страны.

В прошлые годы в бюджет Тюменской области также была заложена возможность заимствований для финансирования расходов, тем не менее она не была использована. Также причина увеличения расходов областного бюджета скрыта в структуре региональной экономики - в области развита не только добывающая отрасль, но и сопутствующая промышленность, например нефтепереработка. Это высокотехнологичные сферы, которые оказались под основным санкционным ударом.

Кстати, АПК Александр Моор выделяет как отрасль, способную уравновесить структуру бюджета. В перспективах этого направления также уверены и на федеральном уровне, неслучайно президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии племенного центра.

Тот факт, что вице-губернаторы отвечают за инвестиционные проекты, вполне рационален, поскольку регион ищет дополнительные пути диверсификации своего инвестиционного потенциала. Также многие инвестиционные проекты имеют отложенный эффект, то есть они не окупаются и не приносят доход в одночасье. Эти тенденции также отражаются в цифрах бюджета.

Тюменская область сохраняет положительный прирост населения - данную цель президент страны обозначал руководству регионов в приоритетном порядке. Продолжив финансирование всех социальных обязательств, область не снижает планку.

Так же как и в прошлом году, прозвучали задачи повышения доступности и качества медицинской помощи в селах, модернизации объектов образования. В первую очередь это говорит о том, что регион не переходит в режим жесткой экономии.

Тюменская область прошла удивительный путь регионального развития за достаточно короткий срок - от вахтовых поселков в конце прошлого века и до современных производств с комфортным жильем сегодня. Очевидно, что регион не будет останавливаться на достигнутом, а продолжит инвестировать в будущее.