В Тюменской области отметили молодых лидеров, которые выиграли гранты на федеральном конкурсе

В Тюменской области прошла встреча с активными молодыми лидерами. Фото: архив «Мегатюмень»

В Правительстве Тюменской области 25 ноября прошла встреча с активными молодыми лидерами, которые выиграли гранты на всероссийском федеральном конкурсе. Как сообщает «Мегатюмень», на мероприятии отметили победителей второго сезона Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц «Росмолодежь. Гранты».

- В современном мире очень важно предлагать инициативы для конструктивных решений тех или иных социальных вопросов. Это делают лидеры тюменских молодежных сообществ, выигрывая в федеральных грантовых конкурсах и программах. Победители становятся инициаторами изменений и инновационных подходов. А наша задача - мотивировать активных ребят, создавать условия для реализации их проектов, поддерживать и направлять, - рассказал начальник управления молодёжной политики и общественных проектов Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Владислав Татаринцев.

На встрече молодым людям рассказали о поддержке и возможностях для молодежи региона, вручили благодарственные письма, брендированную продукцию. А еще молодежь сыграли в квиз, отвечая на вопросы об истории региона, лидерах Тюменской области и молодежных пространствах.