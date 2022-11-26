Ялуторовский музей познакомит горожан с жизнью мещан ХIХ века

Фото: «Ялуторовский музейный комплекс», соцсети

Ялуторовский музейный комплекс приглашает всех желающих отправиться в путешествие в мир старинного русского быта и народных традиций. Для этого надо посетить выставку «Мещанский интерьер ХIХ века».

Экспозиция знакомит с образом жизни людей в XIX веке, отражает их представления об устройстве мира, красоте и гармонии. Также на выставке представлены предметы народного быта, каждый день используемые в хозяйстве. В большинстве случаев они одновременно сочетали в себе красоту и практичность.

В горнице историко-мемориального музея (ул. Революции,75) расположились типичные предметы мебели, созданные своими руками: кровать, обеденный стол с самоваром, стул, лавки вдоль стен, подвесное зеркало, шкаф для посуды и сундук, где хранили все самое ценное. Дополняют интерьер старинные декоративные элементы: половики, рушники, вышитая скатерть, салфетки, кружева.

Используя природные материалы, люди создавали множество разнообразных, практичных и необходимых в быту предметов. Так, в сенях находится коллекция кухонной утвари XIX века, многие предметы которой давно вышли из употребления.