Тюменские дизайнеры делают ставку на качество и практичность

Фото: Тюменский ЦУМ, соцсети

В этом году возросло число тюменских дизайнеров одежды. Желающих занять освободившуюся из-за ухода зарубежных производителей нишу становится все больше.

- Это видно даже на примере проекта ЦУМа «Улица российских дизайнеров», - говорит его руководитель Оксана Филиппова. - Состав проекта сейчас обновился на 50 процентов, а число тюменцев, в нем представленных, достигло 20 человек. Помимо наших земляков активно выставляются модельеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы, Казани, Перми и Челябинска. Да, материалы пока преимущественно заграничные, но, судя по сложившейся практике, как только появляются какие-то внешние ограничения, наши производители начинают совершенствоваться.

Параллельно дизайнеры учатся не только продавать, но и продвигать свой товар. Они проводят открытые встречи с покупателями, клиентские дни, модельные показы и разговоры о тенденциях.

Как отмечают создатели «Улицы российских дизайнеров», постепенно меняется и точка зрения покупателей на российских производителей одежды и аксессуаров.

- На сегодня у нас собраны 64 российских дизайнера. При этом интерес к сотрудничеству только растет. Мы видим, как меняются их подходы к изготовлению одежды. Начали уделять первостепенное внимание качеству и практичности, а не только красоте. Так что проект будет только наполняться и, вероятнее всего, дополнится площадкой мужского гардероба, - говорит генеральный директор ЦУМа, член Совета Торгово-промышленной палаты Тюменской области Юлия Глазунова.