В тюменском мультицентре «Контора пароходства» подвели итоги программы поддержки создателей

Фото: «Контора пароходства», соцсети

В 2022 году тюменская «Конторы пароходства» запустила программу поддержки создателей. В итоге пришло 106 заявок на участие, из которых выбрали 28 - их авторы получили поддержку. Среди слотов помощи были консультации специалистов, фоторепортажи, стажировки и организация записи музыкальных треков.

Так, тюменские музыканты записали четыре трека, которые собрали в соцсети «ВКонтакте» более 100 тысяч прослушиваний. Среди них - музыкальные проекты Миляуши Бегежановой «привет, это Миля», Артема Марактанова «Hug me», тюменская пост-панк группа «Санаторий Тараскуль» и Дмитрий Надымов.

- Мы стараемся учитывать пожелания создателей и оказывать посильную помощь. Каждый год немного корректируем содержание слотов поддержки, чтобы быть полезными как можно большему количеству создателей и работать в новых направлениях. Например, в этом году консультации HR-специалиста помогли дизайнерам и копирайтерам. Раньше эти направления мы не охватывали, - рассказала руководитель отдела поддержки сообществ Елена Клейман.

Шесть сообществ получили фоторепортажи с места событий. Четыре создателя прошли консультацию с SMM-специалистом, среди них - Елена Русакова, которая занимается рукоделием, и создатели газеты об искусстве «ВЫ». Еще четыре человека - консультацию HR-специалиста по составлению портфолио и резюме. Двоим художникам и театралам арт-менеджеры помогли с разработкой выставок и постановок, сообщает «Мой портал».