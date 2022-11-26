Тюменцы собрали пакеты со сладостями, игрушками и книгами для жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей

Фото: «ПРЕМЬЕРА | Тюмень», соцсети

Тюменцы принимают активное участие в акции «Творим добро», организованной для помощи жителям Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Они принесли 10 пакетов со сладостями, игрушками и книгами, а также подписали 50 открыток.

Акция проходит в молодежных пространствах: в Медиацентре молодежной политики Тюменской области, в театральном центре «Космос», в Студцентре Тюменской области и в мультицентре «Моя территория». Здесь можно подписать дизайнерскую открытку, оставить пожелание, слова поддержки или напутствие для переехавших людей, а также оставить посылку.

Собранную помощь организаторы передадут 30 ноября в пункты временного содержания. Также в этот день пройдут мини-концерты, где творческие студенты - участники лаборатории «Премьера» - выступят с тремя музыкальными номерами.

Сбор помощи продлится до 28 ноября, сообщает «Тюменская линия».