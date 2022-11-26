Тюменский тифлопедагог успешно обучает незрячих компьютерной грамотности

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Ведущий тифлопедагог Анатолий Киселев вот уже 16 лет работает в центре «Пышма» и не понаслышке знает, что такое быть незрячим. В 18 лет он сам потерял возможность видеть, а произошло это из-за переохлаждения, которое вызвало опухоль головного мозга. Однако со временем он не только научился самостоятельной жизни, но и стал обучать этому других.

Теперь главная задача специалиста - научить незрячего человека компьютерной грамотности, владению гаджетами, ориентации на местности с навигацией, чтению по азбуке Брайля и самостоятельному передвижению с тростью. Возраст обучающихся разный - от самых маленьких до пенсионеров.

Все компьютеры снабжены специальными программами Jaws, на телефонах - программой TalkBack c голосовыми помощниками.

- В центре проходит реабилитация и обучение взрослых и детей. Реабилитация - длительный и глубокий процесс. Он зависит от психического состояния человека, который потерял зрение. В среднем, после того как человек утратил один из органов чувств, ему необходимо 5 лет, чтобы осознать свое новое состояние и продолжать жить дальше. Даже если ребенок с рождения не видит, ему тоже нужно, как минимум, 5 лет, чтобы освоиться, - говорит Анатолий Валентинович.

Реабилитацию можно разделить на несколько этапов. Первый и основной - психологический. Затем, по мере своих потребностей, человек учится писать и читать по Брайлю.

- Брайль в классическом виде книг постепенно уходит на второй план. Все переходит в электронный формат. Современная азбука имеет вид клавиатуры, которую можно подключать к компьютеру и печатать на экране, - отмечает специалист. - Я всегда говорю людям: даже если у вас есть какой-то остаток зрения, не оставляйте его на экране монитора, не используйте мышь, а только клавиатуру, один из действенных способов для этого - 10-пальцевый метод печати.

Дети и подростки также изучают компьютерную грамотность. В игровой форме они постигают навыки внимания, адаптируют свой слух. Впоследствии ребята могут пользоваться интернетом, социальными сетями, почтой, сообщает «АиФ-Тюмень».