Тюменский нейл-мастер рассказал о трендах на новогодний маникюр Фото: Вера Зенина

Маникюр - важная составляющая стильного образа для любой девушки, а на Новый год без красочного наряда не обойтись. Как не прогадать с цветами и какие тренды присущи торжеству-2023, рассказал нейл-мастер Родион Халилов.

- Новогодний маникюр – это отдельный вид искусства. Ведь всем нужно, чтобы он был быстрым, красивым и необычным, отличным от других. Как правило, в Новый год даже самые привередливые и консервативные клиенты отходят от своих принципов и делают что-то интересное: выбирают блестки, наклейки, разнообразные рисунки. Стараются подчеркнуть свою индивидуальность. Также очень часто клиенты гуглят, интересуются, придерживаются информации, каким будет следующий символ года. В 2023 году это черный водяной кролик. Соответственно, ногти стоит делать черными или голубыми, - советует мастер.

Также Родион Халилов напомнил о необходимости дополнительного ухода за кожей рук и ног, ведь скоро придут самые настоящие зимние морозы.

- В квартирах включено отопление, а потому кожа сохнет намного сильнее. Ветер и холод страшно обветривают руки. Кожа трескается, становится болезненной, чувствительность повышается. О состоянии кожи стоит позаботиться заранее: наносить на кутикулу масло, а на руки - крем, особенно перед выходом на улицу., - добавил мастер.

Не стоит забывать, что руки – это первое, что выдает признаки старения, сообщает «Тюменская область сегодня».