В Тюменской области возросли темпы индивидуального строительства

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В Тюменской области в 2022 году увеличился ввод индивидуального жилья, по сравнению с прошлым годом - в полтора раза. Об этом свидетельствуют оперативные данные Тюменьстата, сообщает «Вслух.ру».

Всего за девять месяцев возведено 6 208 жилых домов общей площадью 1 млн 470,1 тыс. кв. метра, из которых 6 030 - индивидуальные (802 тыс. кв. метра), что на 37,6% больше по сравнению с 2021 годом.

Особенно впечатляющие цифры были в первом квартале, когда сдали 465,6 тыс. кв. метра жилья - в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

- По итогам 2022 года ожидается ввод 1 млн 599 тыс. кв. метров жилья. В 2023-м планируется ввести 1 млн 640 тыс. кв. метров. При этом объем работ по «Строительству» снизится со 173,5 млрд до 166,8 млрд рублей соответственно. Но дальнейшие показатели пойдут в рост. В 2025 году, по прогнозам, будет введен 1 млн 701 тыс. кв. метров жилья, объем работ составит 197,2 млрд рублей, - рассказал на конференции для бизнеса директор департамента экономики Максим Скворцов.