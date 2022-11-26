В тюменской больнице пациентам помогают сбросить вес

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Врачи отделения профилактики Областной больницы №19 реализуют одну из программ по профилактике ожирения и здоровому питанию среди жителей Тюменского района. В 2022 году они взяли под наблюдение 2 087 человек с избыточным весом, из них 798 трудоспособного возраста, а 1 289 - старше.

Завотделением, врач-терапевт Жанна Литвинова отмечает, что лишний вес - дополнительная причина для повышения риска развития сердечно-сосудистых болезней. Кроме того, ожирение уменьшает продолжительность жизни: на 3-5 лет при небольшом избытке веса и на 10-15 лет при выраженном.

- Во всем мире отмечается рост распространенности ожирения. Основную роль в этом играют избыточное потребление пищи, богатой жирами и легкоусвояемыми углеводами, хаотичный режим питания (особенно прием пищи в вечернее и ночное время), низкая физическая активность, - рассказала врач.

Основу профилактики ожирения составляют принципы здорового питания. Врачи провели в этом году восемь занятий школ здоровья для 68 пациентов с этой проблемой.

- Успех в лечении ожирения во многом определяется совместным упорством и пациента, и врача. Основная задача - это постепенное изменение неправильного образа жизни пациента», - отметил главный врач ОБ №19 Мигран Мартиросян.