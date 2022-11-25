В Тюмени проводили еще один эшелон с мобилизованными в зону СВО

В Тюмени проводили очередной эшелон с мобилизованными Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменцы проводили эшелон мобилизованных военнослужащих. Александр Моор пожелал бойцам скорейшего возвращения.

– Доброй дороги и скорейшего возвращения домой с победой. Вы идете защищать Родину. Сегодня наши сердца, наши мысли, наша уверенность вместе с вами. Мы продолжим приобретать и доставлять вам необходимое дополнительное снаряжение. Уважаемые бойцы, берегите друг друга. Взаимовыручка, воинский долг и уверенность в товарище помогут вам выполнить ваш ратный долг. Мы ждем вас домой, – сказал губернатор Тюменской области.

В зону СВО отправилась еще одна партия бойцов Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Свою поддержку выразили и добровольцы штаба «Серебряные волонтеры» и всероссийского движения #МЫВМЕСТЕ. Командирам подразделений передали письма-треуголки с теплыми словами от школьников, памятные монеты и гуманитарную помощь.

Для военнослужащих и провожающих была организована раздача горячего чая.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что тюменские предприниматели отправили в подразделения бойцов в зоне СВО походные печи.