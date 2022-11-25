В Тюменской области мигрантам запретили работать водителями такси и маршруток

Мигрантам запретили работать в автобусах и такси
Фото: Андрей Новиков
В Тюменской области мигранты теперь не смогу работать водителями пассажирских автобусов и такси. Запрет также распространяется на перевозку грузов.
«Установить на 2023 год запрет на привлечение иностранных граждан,
осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов,
хозяйствующими субъектами, осуществляющими в Тюменской области
деятельность, предусмотренную Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки
пассажиров в городском и пригородном сообщении (код 49.31);
деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с
водителем (код 49.32);
деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по
перевозкам (код 49.4)», – говорится в документе.
Постановление вступит в силу 1 января 2023 года.
«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее рассказывала о том, что 63-летнего жителя Тюмени приговорили к реальному лишению свободы за фиктивную регистрацию 29 мигрантов.