В Тюменской области мигрантам запретили работать водителями такси и маршруток

Мигрантам запретили работать в автобусах и такси Фото: Андрей Новиков

В Тюменской области мигранты теперь не смогу работать водителями пассажирских автобусов и такси. Запрет также распространяется на перевозку грузов.

«Установить на 2023 год запрет на привлечение иностранных граждан,

осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов,

хозяйствующими субъектами, осуществляющими в Тюменской области

деятельность, предусмотренную Общероссийским классификатором видов

экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):

деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки

пассажиров в городском и пригородном сообщении (код 49.31);

деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с

водителем (код 49.32);

деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по

перевозкам (код 49.4)», – говорится в документе.

Постановление вступит в силу 1 января 2023 года.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее рассказывала о том, что 63-летнего жителя Тюмени приговорили к реальному лишению свободы за фиктивную регистрацию 29 мигрантов.