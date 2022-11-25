Тюменские предприниматели изготовили походные печки для мобилизованных

Мобилизованным тюменцам передали походные печки Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области предприниматели из Аромашевского района изготовили 7 печек для военнослужащих.

– Чтобы успеть в срок, сотрудники предприятия работали до глубокой ночи. Важный груз уже отправили в подразделения. Спасибо землякам за отзывчивость! – написал в своем аккаунте в соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

С помощью походных печек земляки в зоне проведения специальной военной операции могут разогреть пищу и высушить одежду и обувь. Печки легко собираются и разбираются.

Печки уже отправили в расположения Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Аромашевцы также закупили для бойцов 4 печки, предназначенные для оборудования полевых бань. Еще один предприниматель из Тюмени приобрел и передал 17 казанов для приготовления пищи.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что для мобилизованных тюменцев передали коллиматорные прицелы и тепловизоры.