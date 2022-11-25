Контртеррористические учения пройдут в аэропорту Тобольска 25 ноября

В аэропорту Тобольска пройдут антитеррористические учения. Фото из группы Вконтакте "Аэропорт Ремезов. Тобольск"

В аэропорту Тобольска 25 ноября сотрудники управлений ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардии, МЧС и органов власти Тюменской области проведут контртеррористические учения, направленные на отработку навыков по пресечению терактов.

В ходе учений проверят уровень взаимодействия между правоохранительными органами и отработают технологии ликвидации возможных последствий.

Жителей Тобольска просят соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что тоболяков предупредили о возможном падении ступеней ракеты «Союз-2».