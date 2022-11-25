В Тюменской области вынесли приговор мужчине, который до смерти избил знакомого

Тюменец по очереди убил двух братьев с разницей в несколько лет Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Исетском районе к 10 годам колонии приговорили 45-летнего мужчину, который 28 марта 2022 года до смерти избил своего знакомого. Ссора началась во время совместной пьянки: подсудимый нанес три удара кулаком и один ногой в область живота потерпевшего. Удары были такими сильными, что через два дня потерпевший умер в отделении реанимации областной больницы № 13.

Подсудимый свою вину не признал, пояснил, что удары потерпевшему не наносил, а очевидцы его оговаривают. Вместе с тем на основе анализа исследованных доказательств суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления.

В действиях гражданина суд установил особо опасный рецидив преступлений. Ранее он убил брата потерпевшего. Освободился из мест лишения свободы только в 2021 году.

С учетом всех обстоятельств дела и личности подсудимого суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Суд удовлетворил иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда в сумме 1 миллион рублей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как в Сладковском районе отец случайно застрелил на охоте своего восьмилетнего сына.