Тюменку не пустили на борт самолёта в аэропорту Рощино

Самолет улетел без буйной пассажирки Фото: Андрей Новиков

Пьяную тюменку не пустили в самолёт из-за ее выходок в аэропорту. Кроме того, суд оштрафовал её на 500 рублей за хулиганство.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, 12 ноября женщина, находясь в нетрезвом состоянии, вела себя неадекватно на втором этаже здания аэровокзала в Рощино.

Она материлась и всячески проявляла неуважение к окружающим. В связи с этим ей отказали в перевозке.

В судебном заседании женщина вину признала. Пояснила, что они не поняли друг друга с сотрудником аэропорта.

Поскольку гражданка имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей и ранее к административной ответственности не привлекалась, суд назначил ей наказание в виде минимального штрафа – 500 рублей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что первый прямой рейс в Дубай улетел со 126 пассажирами на борту.