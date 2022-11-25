В Тюмени демонтируют «неправильные» дорожные знаки

В Тюмени убирают неправильные дорожные знаки Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени почти ежедневно выявляют неправильно и самовольно установленные дорожные знаки и указатели.

На улице Осипенко представители подрядной организации АО «ТОДЭП» демонтировали информационный указатель, который отсутствовал в проекте организации дорожного движения этой улицы, что является нарушением пункта 1.5 Правил дорожного движения. В нем четко прописано, что самовольная установка знаков запрещена.

Указатель на улице Осипенко был установлен слишком близко к бортовому камню, его могла зацепить фура или автобус. А он потащил бы за собой опору стационарного освещения, создав аварийную ситуацию.

Неправильные дорожные знаки создают аварийные ситуации Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В ноябре на городских улицах демонтировали порядка 180 таких объектов, но, несмотря на это, они все равно с завидной регулярностью появляются уже на новом месте.

Стоит отметить, что на территории Тюмени более 50 тысяч «правильных» дорожных знаков, все они находятся на обслуживании подрядных организаций, занимающихся содержанием улично-дорожной сети: их ремонтируют, моют, в случае необходимости заменяют на новые.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что на улице Уездной появится временная остановка общественного транспорта.