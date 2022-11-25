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НовостиЭкономика25 ноября 2022 5:50

Тюменским экспортерам товаров будут возмещать до 500 000 рублей на транспортные расходы

Это стало благодаря соглашению с компанией СДЭК
Иван Литвинов
Тюменским экспортёрам будут возмещать транспортные расходы

Тюменским экспортёрам будут возмещать транспортные расходы

Фото: Андрей Новиков

В Тюменской области региональное инвестиционное агентство подписало соглашение с крупнейшей логистической компанией СДЭК. В Рамках соглашения предусмотрено возмещение транспортных расходов для компаний, экспортирующих товары из региона.

Сумма возмещения - до 500 000 рублей. Такой господдержкой в рамках нацпроекта смогут воспользоваться несколько десятков малых предпринимателей. Транспортные расходы будут возмещать до границ страны.

Тюменская область - один из первых регионов РФ, который внедрил новую меру поддержки отечественного экспорта.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что объем экспорта из Тюменской области вырос в 3 раза.