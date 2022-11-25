Тюменским экспортерам товаров будут возмещать до 500 000 рублей на транспортные расходы

Тюменским экспортёрам будут возмещать транспортные расходы
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В Тюменской области региональное инвестиционное агентство подписало соглашение с крупнейшей логистической компанией СДЭК. В Рамках соглашения предусмотрено возмещение транспортных расходов для компаний, экспортирующих товары из региона.
Сумма возмещения - до 500 000 рублей. Такой господдержкой в рамках нацпроекта смогут воспользоваться несколько десятков малых предпринимателей. Транспортные расходы будут возмещать до границ страны.
Тюменская область - один из первых регионов РФ, который внедрил новую меру поддержки отечественного экспорта.
Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что объем экспорта из Тюменской области вырос в 3 раза.